Для Путіна взяти Маріуполь - справа життя або смерті, - Прозапас
Депутат Запорізької міської ради, боєць ЗСУ Валерій Прозапас вважає, що для президента Росії Володимира Путіна взяти Маріуполь - справа життя або смерті
Військовий розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Найгірше, що відбулося - окупація південної частини Запорізької області. Ми втратили кілька районних центрів, зокрема Мелітополь, Бердянськ. Друге - Запоріжжя під ворожими обстрілами. Сьогодні вранці було кілька уражень військових об'єктів, на жаль, є загиблі", - зазначив Валерій Прозапас.
Військовий наголосив, що Запоріжжя має достатньо сил і засобів для того, щоб оборонятися і не пустити в обласний центр російських окупантів.
"Наші військові підрозділи і підрозділи ТерОборони постійно дають прикурити окупанту. Росіяни себе на тих рубежах безпечно не почувають. Постійно є артилерійські ураження колон агресора. Щодо Маріуполя - місто оточене. Для президента Росії Путіна взяти Маріуполь - справа життя або смерті. Йому треба показувати хоч якісь перемоги. Наразі нелюдськими засобами агресор досягає своєї мети, адже окупанти фактично знищили місто", - додав Прозапас.
- Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.
- 18 березня, зі зруйнованого театру вивели 130 людей. Надзвичайники з-під завалів Маріупольського драматичного театру продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих немає, одна людина травмована.
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