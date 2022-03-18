Для Путіна взяти Маріуполь - справа життя або смерті, - Прозапас

Військовий розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Найгірше, що відбулося - окупація південної частини Запорізької області. Ми втратили кілька районних центрів, зокрема Мелітополь, Бердянськ. Друге - Запоріжжя під ворожими обстрілами. Сьогодні вранці було кілька уражень військових об'єктів, на жаль, є загиблі", - зазначив Валерій Прозапас.



Військовий наголосив, що Запоріжжя має достатньо сил і засобів для того, щоб оборонятися і не пустити в обласний центр російських окупантів.



"Наші військові підрозділи і підрозділи ТерОборони постійно дають прикурити окупанту. Росіяни себе на тих рубежах безпечно не почувають. Постійно є артилерійські ураження колон агресора. Щодо Маріуполя - місто оточене. Для президента Росії Путіна взяти Маріуполь - справа життя або смерті. Йому треба показувати хоч якісь перемоги. Наразі нелюдськими засобами агресор досягає своєї мети, адже окупанти фактично знищили місто", - додав Прозапас.

Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

18 березня, зі зруйнованого театру вивели 130 людей. Надзвичайники з-під завалів Маріупольського драматичного театру продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих немає, одна людина травмована.