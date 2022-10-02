Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мобілізація в Росії - це визнання поразки. Це все більше розуміє значна кількість людей. З самого початку це чудово розуміли військові й Генштаб ЗС РФ, багато хто з них виступав проти війни. Вони відправляли сигнали через відставних генералів і полковників, які довгі роки служили у Генштабі ЗС РФ. Вони заявляли, що це божевілля - воювати зі всім світом. Я впевнений, що генерал Герасимов військовий злочинець, але явно не ідіот. Він чудово розуміє, в яку авантюру втрутив його Путін", - зазначив Яковенко.

Російський опозиціонер впевнений, що в якийсь момент силовики перестануть підтримувати Путіна.

"У цей момент з’явиться шанс на нещадний російський бунт. Силовики припинять підтримувати Путіна, бо вони зрозуміють, що мова йде про їх знищення. Їх також посилають на фронт, та ж сама Росгвардія удобрює своїми трупами український чорнозем", - додав Яковенко.

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