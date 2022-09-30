Ще 120 тис. На додаток до "мобілізації" Путін підписав указ про осінній призов
Президент Росії підписав указ про осінній призов – до війська заберуть 120 тисяч осіб
Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.
Путін постановив з 1 листопада по 31 грудня призвати на військову службу 120 тисяч осіб.
Йдеться про громадян РФ у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі й підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу.
Також згідно з документом, з 1 жовтня потрібно здійснити звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.
Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
- 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.
- Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також сказав, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.
- Згодом з'явилася інформація, що Росія може вчергове порушити Женевську конвенцію та почати примусову мобілізацію українських військових, які перебувають у полоні.
- 25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились. Жителі Дагестану вимагали від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації й палили покришки.
- Своєю чергою президент України Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації у РФ.
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