Про це йдеться на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

Путін постановив з 1 листопада по 31 грудня призвати на військову службу 120 тисяч осіб.

Йдеться про громадян РФ у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі й підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу.

Також згідно з документом, з 1 жовтня потрібно здійснити звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також сказав, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.

Згодом з'явилася інформація, що Росія може вчергове порушити Женевську конвенцію та почати примусову мобілізацію українських військових, які перебувають у полоні.

25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились. Жителі Дагестану вимагали від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації й палили покришки.

Своєю чергою президент України Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації у РФ.

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