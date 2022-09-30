Про це Дмитро Кулеба написав у Facebook.

"Сьогодні гарантувати колективну безпеку України та євроатлантичного простору можна, лише забезпечивши дію семи елементів", - вважає очільник зовнішньополітичного відомства України.

За його словами, ці елементи обговорювалися на засіданні РНБО, що відбулося у п'ятницю, 30 вересня.

"1. Розширення міжнародної коаліції на підтримку України. На це працює інтенсивна дипломатія останніх тижнів, включно з десятками переговорів президента та активною роботою української делегації на Генасамблеї ООН, де ми зосередили свою увагу на залученні насамперед країн Азії, Африки та Латинської Америки.

2. Збільшення постачання зброї до України, зняття усіх політичних перепон для всіх типів та обсягів зброї для українського війська. Ми зробимо все, щоб після цієї спроби анексії Україна отримала ще більше зброї.

3. Суттєве підвищення санкцій проти Росії у секторах енергетики, фінансів, атомної енергетики та інших.

4. Вступ України в НАТО та ЄС. Членство України в НАТО давно назріло і перезріло. Україна вже є невіддільною складовою євроатлантичної безпеки. Ми ще не маємо над собою парасольки п’ятої статті, але всі члени НАТО де-факто перебувають під парасолькою України, під захистом наших Збройних Сил. Тому сьогодні Україна подала заявку на членство в НАТО, отримання якого за цих нових обставин не потребує надання ПДЧ і дозволяє наших партнерам занулити та не повторювати помилки, зроблені з 2008 року.

5. Київський безпековий договір як гарантія безпеки для України на шляху до нашого членства в НАТО.

6. Київський безпековий договір як модель безпеки для всіх країн, які не є учасниками колективних договорів безпеки або поки не мають гарантій безпеки від третіх країн.

7. Активна протидія інших країн євроатлантичного простору російським військовим та гібридним загрозам, а також впровадження ними ефективної стратегії ядерного стримування Росії", - написав Дмитро Кулеба.

30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.

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