Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Повинні бути символічні удари, навіть якщо це не звільнення Херсону, то удар по Кримському мосту остаточно б добив моральний дух тих, хто сидить в окопах. Я вже не кажу про те, що почалося б у Росії. Бачачи, що все марно, і ти подихаєш в окопі за те, що завтра візьмуть Крим, а ти все ще сидиш у цьому окопі та щось борониш чи кудись наступаєш. Треба знижувати цей дух упевненості серед солдатів, тоді ці процеси бігтимуть швидше, тому що це більше пов’язано з загальною обстановкою на фронті. Якщо вона така, то тоді взагалі незрозуміло, чого ми сидимо у цьому окопі, якщо завтра його все одно займе наш супротивник, то який сенс помирати за цей окоп?" – прокоментував опозиціонер



Марк Фейгін зауважив, що повинна бути маса таких символічних подій, які будуть сильніше підривати та під’їдати дух упевненості серед російських солдатів, що вони тут якусь важливу місію виконують.



"Адже це війна найманців, принаймні зараз воюють люди за зарплатню, за гроші, за 200 тисяч. Така ось зарплатна війна. А нема зарплатні, то помирайте за Путіна, він же ж такий "величний". Якщо є відчуття, що ти до своїх 200 тисяч не доживеш, то який у цьому сенс? Тобі не премію платять, а зарплату. Припинили платити – ти припинив воювати. І це треба далі поглиблювати", - підкреслив Фейгін.

Раніше британський військовий експерт, полковник у відставці, Глен Грант, зауважив, що для здійснення прориву та знищення морального духу противника слід особливо потужно оснастити якусь ділянку фронту

Також російський опозиціонер Марк Фейгін зазначив, що російські генерали вже усвідомлюють потребу тікати від відповідальності за цю спецоперацію

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