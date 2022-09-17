Російські генерали тікають від відповідальності, тому на передній план просувають Кадирова і Пригожина, - Марк Фейгін
Діяч російської опозиції на еміграції, колишній депутат держдуми та відомий відеоблогер Марк Фейгін вважає, що присутній якийсь елемент саботажу серед російських генералів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я висунув ідею про присутність якогось елементу саботажу, який полягає у тому, що генерали вже усвідомлюють потребу тікати від відповідальності за цю спецоперацію і просувають на передній план Кадирова, Пригожина. Щось я не бачу генералів родів військ, командувачів округами, представників оперативного керування генштабу. Ми багато їх бачимо взагалі? А можливо, генерали кажуть, що краще, якщо різні Кадирови будуть виходити на перший план чи Пригожини та їм подібна "лупа", тобто нехай саме вони відповідають за все", - прокоментував опозиціонер.
Марк Фейгін зазначив, що російські генерали думають, навіщо їм перевтомлюватися і, можливо, зникне тиск зверху старших командирів, командування генералітету, настане процес швидкої здачі й переговорів, які Українська сторона може стимулювати, тобто все може прискоритися.
"Причому навіть необов’язково здаватися у полон, а просто залишати позиції та відходити з них. Це непогана була б тактика – насамперед зберігає життя бійців ЗСУ, не треба гинути. Потрібно використовувати ці механізми, але, повторюю, процес пришвидшиться суттєво, якщо відбудуться додатково якісь визначальні політичні важливі події", - зауважив Фейгін.
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