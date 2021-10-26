Син Реброва заговорив про амбіції батька очолити збірну України
Син українського тренера Сергія Реброва, Дмитро Ребров, розповів, що в його батька є амбіції очолити збірну України з футболу
Про це повідомляє fanday.net.
Син Реброва підтвердив, що батько вже вів переговори з УАФ і прагне очолити збірну України з футболу.
"Думаю, не секрет, що батько вів переговори зі збірною України. Я з ним не так багато говорив на цю тему. Коли я з ним спілкувався, він не стверджував, що це близько і може статися. Казав, що ведуться якісь переговори між клубом та УАФ. Ось і все, що я знаю. Чи є в його планах попрацювати зі збірною? Якщо буде така можливість, то, звісно. Але зараз із командою працює Олександр Петраков, і думаю, якщо у нього все вийде, то він матиме можливість залишитися на чолі збірної України. Тато має амбіції очолити збірну України, якщо це буде цього літа чи в майбутньому", – сказав Дмитро Ребров.
Сергій Ребров має намір виконати свої контрактні зобов'язання у "Аль-Айні" та стежити за розвитком подій у збірній України, яку наразі очолює Олександр Петраков у статусі виконувача обов'язків головного тренера.
Сергій Ребров був головним претендентом на посаду головного тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка, але "Аль-Айн" відмовився розривати угоду з українцем та відпускати його до національної команди.
- Нагадаємо, 11 жовтня Сергія Реброва визнали найкращим тренером вересня в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- 12 жовтня стало відомо, що головний тренер "Аль-Айну" українець Сергій Ребров не має наміру продовжувати контракт з клубом з ОАЕ.
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