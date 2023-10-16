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Війна з Росією: хроніка
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Син священника УПЦ МП з Вінниччини навчається в Санкт-Петербурзькій духовній академії РПЦ

16 жовтня, 2023 понедiлок
15:07
Війна з Росією Син священника УПЦ МП з Ладижина

Попри повномасштабну війну настоятель Свято-Казанського храму УПЦ МП в Ладижині Вінницької області Євгеній Воробйов відправив свого молодшого сина, який має призовний вік, на навчання в Санкт-Петербург

Про це інформує Політична арена Вінниччини з посиланням на особисті джерела.

Повідомляється, що настоятель Свято-Казанського храму Євгеній Воробйов ще у 2020 році записав свого молодшого сина Дмитра, 2003 року народження, до Санкт-Петербурзької духовної академії на заочне навчання. А вже у квітні 2022 року, після початку масштабної війни, Дмитро постійно перебуває у РФ і і їздить на екскурсії до Москви.

Коли Україна відновлювала енергетичну інфраструктуру після масових ворожих обстрілів 11 вересня 2022 року, які залишили без світла сотні тисяч українців, Дмитро Воробйов узяв участь у хресному ході в Санкт-Петербурзі на честь перенесення мощів "святого благовірного князя Олександра Невського" 12 вересня.

Крім того, Воробйов має ще й українську початкову військову освіту. Він закінчив ліцей-інтернат №23 "Кадетський корпус Володимира Великого" з посиленою військово-фізичною підготовкою перед тим, як поступити до Санкт-Петербурзької духовної академії російської православної церкви.

З урахуванням попередньої військової спеціалізації, Дмитро обрав напрям "військовий капелан". Таким чином, після закінчення академії син настоятеля Свято-Казанського храму в Ладижині, ймовірно, служитиме в збройних силах РФ, допомагаючи убивати українських воїнів та мирних жителів.

Довідково. Свято-Казанський Храм належить до Тульчинської єпархії, розташований в місті Ладижин.

  • Нагадаємо, 5 жовтня парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
  • Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.

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