Син священника УПЦ МП з Вінниччини навчається в Санкт-Петербурзькій духовній академії РПЦ

Про це інформує Політична арена Вінниччини з посиланням на особисті джерела.

Повідомляється, що настоятель Свято-Казанського храму Євгеній Воробйов ще у 2020 році записав свого молодшого сина Дмитра, 2003 року народження, до Санкт-Петербурзької духовної академії на заочне навчання. А вже у квітні 2022 року, після початку масштабної війни, Дмитро постійно перебуває у РФ і і їздить на екскурсії до Москви.

Коли Україна відновлювала енергетичну інфраструктуру після масових ворожих обстрілів 11 вересня 2022 року, які залишили без світла сотні тисяч українців, Дмитро Воробйов узяв участь у хресному ході в Санкт-Петербурзі на честь перенесення мощів "святого благовірного князя Олександра Невського" 12 вересня.

Крім того, Воробйов має ще й українську початкову військову освіту. Він закінчив ліцей-інтернат №23 "Кадетський корпус Володимира Великого" з посиленою військово-фізичною підготовкою перед тим, як поступити до Санкт-Петербурзької духовної академії російської православної церкви.

З урахуванням попередньої військової спеціалізації, Дмитро обрав напрям "військовий капелан". Таким чином, після закінчення академії син настоятеля Свято-Казанського храму в Ладижині, ймовірно, служитиме в збройних силах РФ, допомагаючи убивати українських воїнів та мирних жителів.

Довідково. Свято-Казанський Храм належить до Тульчинської єпархії, розташований в місті Ладижин.