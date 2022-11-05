Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

За її словами, неділя в Україні очікується холоднішою, ніж попередні дні.

"Вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень +4...+9 градусів. Тепліше повітря зависне ще на півдні та заході України, +9...+14 градусів, у Криму до +16 градусів. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, ввечері дійдуть до Київщини. На решті території України - без опадів", - написала Наталка Діденко.

У Києві завтра холодно та вогко, місцями тумани, ввечері - дощ. Температура повітря +7...+9 градусів.

"На наступному тижні погода істотно не зміниться, навіть трохи потепліє" - пообіцяла Наталка Діденко.

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