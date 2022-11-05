Синоптик Наталка Діденко попередила про холодну та вогку погоду
У неділю 6 листопада в багатьох областях України очікується холодна та вогка погода
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
За її словами, неділя в Україні очікується холоднішою, ніж попередні дні.
"Вночі від 3 морозу до 4 тепла, вдень +4...+9 градусів. Тепліше повітря зависне ще на півдні та заході України, +9...+14 градусів, у Криму до +16 градусів. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, ввечері дійдуть до Київщини. На решті території України - без опадів", - написала Наталка Діденко.
У Києві завтра холодно та вогко, місцями тумани, ввечері - дощ. Температура повітря +7...+9 градусів.
"На наступному тижні погода істотно не зміниться, навіть трохи потепліє" - пообіцяла Наталка Діденко.
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