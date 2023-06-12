Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Вівторок стане перехідним днем від холоду, що охопив багато регіонів України, до відновлення літнього тепла.

Від +10 °C вже відірвемося - до +28 °C ще не дійдемо.

13 червня в Україні максимальна температура повітря становитиме на сході, в центрі та на півдні +20...+26 °C.

У північних областях від +16...+18 °C на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині до +20 °C на Сумщині.

Найсвіжішим поки що залишається західний регіон, протягом дня +12...+18 °C.

Дощі вщухають, лише завтра на півдні пройдуть опади з грозами та подекуди в прикарпатських областях. Вдень ще може бути на Черкащині.

Вітер ще східний, північно-східний, помірний. Сильного вже не передбачається.

У Києві завтра істотні опади - навряд. Трохи прогріється повітря, до +17...+19 °C. Якщо блисне сонечко, то й +20 °C буде.

Надалі, з середи, градуси набиратимуть обертів у бік підвищення. У більшості областей України очікується впродовж тижня тепла чи й дуже тепла погода.