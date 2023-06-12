Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України повернеться тепла погода
Цього тижня температура повітря підніметься по всій Україні, дощі вщухатимуть, а вітер вже не буде холодним та різким
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Вівторок стане перехідним днем від холоду, що охопив багато регіонів України, до відновлення літнього тепла.
Від +10 °C вже відірвемося - до +28 °C ще не дійдемо.
13 червня в Україні максимальна температура повітря становитиме на сході, в центрі та на півдні +20...+26 °C.
У північних областях від +16...+18 °C на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині до +20 °C на Сумщині.
Найсвіжішим поки що залишається західний регіон, протягом дня +12...+18 °C.
Дощі вщухають, лише завтра на півдні пройдуть опади з грозами та подекуди в прикарпатських областях. Вдень ще може бути на Черкащині.
Вітер ще східний, північно-східний, помірний. Сильного вже не передбачається.
У Києві завтра істотні опади - навряд. Трохи прогріється повітря, до +17...+19 °C. Якщо блисне сонечко, то й +20 °C буде.
Надалі, з середи, градуси набиратимуть обертів у бік підвищення. У більшості областей України очікується впродовж тижня тепла чи й дуже тепла погода.
- В Україні упродовж перших двох днів року фіксували екстремально високі температури. Зокрема найвищі показники спостерігали у західних та південних областях. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +20°С, в Ізмаїлі до +18°С. У Києві встановили рекорд січня за всю історію спостережень – зафіксована температура: +13,2°С два дні поспіль. Синоптики пояснили причину.
- Також у столиці в перші три дні року фіксували температурні рекорди.
- 18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3°С.
- Дослідження Служби зміни клімату Copernicus ЄС показало, що Європа пережила другу найтеплішу зиму за всю історію спостережень, потепління ставить під загрозу сільське господарство та дику природу.
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