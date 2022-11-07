Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.

За її словами, перше відчутне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде в Україну з наступного тижня.

Допоки ж очікується комфортна погода. 8 листопада невеликі дощі пройдуть у західних областях та на півночі. На решті території - максимум тумани.

Температура повітря найнижчою залишається у східних областях, а також у Сумській, Полтавській - вдень +5+9 градусів. У західних областях +10+14 градусів. На решті території України завтра вдень +9+13 градусів.

У Києві 8 листопада - невеликий дощ, вночі +5+7 градусів, вдень близько +10 градусів.

9-10 листопада передбачається хороша погода - без дощів та тепло, до +10+13 градусів.

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