Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на відчутне похолодання
В Україні відчутне похолодання очікується з наступного тижня, найближчими ж днями пануватиме помірно тепла погода
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, перше відчутне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде в Україну з наступного тижня.
Допоки ж очікується комфортна погода. 8 листопада невеликі дощі пройдуть у західних областях та на півночі. На решті території - максимум тумани.
Температура повітря найнижчою залишається у східних областях, а також у Сумській, Полтавській - вдень +5+9 градусів. У західних областях +10+14 градусів. На решті території України завтра вдень +9+13 градусів.
У Києві 8 листопада - невеликий дощ, вночі +5+7 градусів, вдень близько +10 градусів.
9-10 листопада передбачається хороша погода - без дощів та тепло, до +10+13 градусів.
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