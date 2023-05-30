Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в останній день весни
У середу, 31 травня, в Україні прогнозують теплу погоду, проте місцями будуть дощі та навіть грози
Про це інформує Наталка Діденко.
Травень в Україні завершиться теплою погодою.
Температура повітря становитиме вдень 31 травня +20...+26 °C.
Дощі, місцями з грозами, пройдуть на сході, півдні, південному заході та подекуди в центральних областях.
Північ та значна частина заходу будуть у сухому повітрі.
У Києві 31 травня без опадів та +22...+24 °C.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- 5 квітня у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе