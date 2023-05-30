Про це інформує Наталка Діденко.

Травень в Україні завершиться теплою погодою.

Температура повітря становитиме вдень 31 травня +20...+26 °C.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть на сході, півдні, південному заході та подекуди в центральних областях.

Північ та значна частина заходу будуть у сухому повітрі.

У Києві 31 травня без опадів та +22...+24 °C.