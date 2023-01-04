Про це повідомляє Мінінфраструктури.

"За даними Міністерства економіки України, впродовж року 66% торгів мали лише 1 пропозицію, на кінець року ця цифра сягнула 88%. Такі результати свідчать як про гальмування економічного розвитку країни в цілому, так і публічних закупівель", - зазначили у відомстві.

"Система торгів без аукціону на цьому етапі дозволяє створити вищу конкуренцію та посилити підготовчий процес до першого етапу участі у торгах", - додали там.

У МІУ зазначили, що нині за новими правилами учасники мають приходити на торги зі зваженою та вирахованою остаточною ціновою пропозицією.

"Тобто ціновий фактор залишається ключовим при виборі виконавця. Такий підхід фактично є сталою практикою та стандартом на проєктах, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, такими як ЄБРР, ЄІБ та Світовий банк", - ідеться в повідомленні.

У МІУ нагадали, що постановою Кабміну внесено зміни у правила проведення торгів тільки на пів року.

У відомстві стверджують, що нововведення відповідає Директиві 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року.

3 січня стало відомо, що уряд тимчасово скасував аукціони на Prozorro через спричинені обстрілами відключення електрики.

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