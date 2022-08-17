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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Система управління та забезпечення окупантів на правому березі Дніпра є неефективною, - військовий експерт Коваленко
Ексклюзив

Система управління та забезпечення окупантів на правому березі Дніпра є неефективною, - військовий експерт Коваленко

17 серпня, 2022 середа
14:02
війна з Росією окупанти Мелітополь

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що ефективність системи управління та забезпечення росіян на правому березі Дніпра дорівнює нулю

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не виключаю найближчим часом якісь наступальні дії ворога на Запорізькому плацдармі. Однак зараз вони концентруються більше на оборонних діях. Чи будуть якісь масштабні наступальні дії, поки важко сказати. Наприклад, якщо ми говоримо про правий берег Дніпра, то в районі Снігурівки окупанти намагались здійснювати штурмові дії, але вони закінчились невдало". - пояснив Коваленко.

Експерт зауважив, що система управління та забезпечення росіян на правому березі Дніпра не зруйнована.

"Правий берег Дніпра на Херсонщині знаходиться під повним вогневим контролем Збройних сил України. Ми кожного дня та ночі спостерігаємо за знищенням складів боєприпасів та командних пунктів росіян. Тому, якщо ми говоримо про систему управління та забезпечення росіян, то фактично вона зараз є неефективною. Не можна сказати, що вона нівельована та зруйнована. Ефективність системи управління та забезпечення росіян на правому березі Дніпра дорівнює нулю", - додав він.

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Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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