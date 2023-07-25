Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Хочу нагадати, що анексію Росією Криму до цього часу не визнає жодна країна цивілізованого світу. Крим є однією із ключових окупованих Росією територій. Що стосується Кримського мосту, то ця споруда є незаконною. РФ будувала її для того, що далі реалізувати плани з подальшого вторгнення на територію України. Тому цей міст є цілком законною ціллю для ЗСУ. І про це вже говорить офіційно наше військово-політичне керівництво", - пояснив Рябих.



Експерт вважає, що ЗСУ розпочали підготовчий етап до військової деокупації Криму.



"Можна констатувати, що ЗСУ розпочали та методично проводять удари по території окупованого Криму. Таким чином українська армія готує майбутнє поле бою для просування на Півдні України. Також постійні удари по Криму є ознакою підготовки військових операцій з деокупації півострова. Зараз ця робота повʼязана з ураженням та знищенням військових обʼєктів в Криму. І засоби для цього в нас є", - додав він.

Вранці 24 липня у тимчасово окупованому Криму місцеві чули потужні вибухи. Очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив, що українські безпілотники нібито уразили склад БК у Джанкойському районі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна продовжуватиме здійснювати атаки на окупований Росією Крим і Кримський міст, який з'єднує його з материковою частиною Росії