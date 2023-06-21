Системної подачі питної води у Миколаєві не існує, це головна потреба в місті, - депутатка облради Москаленко
Понад рік у Миколаєві немає централізованої подачі питної води - очисні споруди в місті час від часу виходять з ладу, ремонтуються
Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко.
"Понад рік питної води у Миколаєві немає. Якісь проблеми з точками безоплатної видачі води саме влітку - причини ми не знаємо. Люди купують питну воду самі. Є фонди, є міжнародні організації, які завозять питну воду в область. Комунальні очисні споруди в місті час від часу виходять з ладу, ремонтуються. Постійної, системної подачі питної води станом на сьогодні в місті не існує. Я завжди кажу міжнародним організаціям та волонтерам, якщо хочуть допомогти Миколаївщині, треба везти питну воду. Це потреба номер один в місті", - розповіла вона.
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