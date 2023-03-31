Ситуація на прикордонні: уночі ворог обстріляв дві громади Сумщини
У ніч проти 31 березня російська армія обстріляла дві громади Сумщини, які розташовані на прикордонні з Росією
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Під ворожі удари потрапили Зноб-Новгородська та Білопільська громади.
По Зноб-Новгородській громаді росіяни били зі ствольної артилерії. Зафіксовано 15 прильотів. Білопільську громаду обстрілювали з мінометів. Зафіксовано п'ять прильотів.
Постраждалих немає.
- Вночі на 31 березня війська РФ атакували територію України за допомогою ракет ЗРК С-300 та дронів "Шахед". 9 БПЛА збили українські воїни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.45
Купівля 37.45Продаж 38.31
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе