Про це повідомили в Сумській ОВА.

Під ворожі удари потрапили Зноб-Новгородська та Білопільська громади.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни били зі ствольної артилерії. Зафіксовано 15 прильотів. Білопільську громаду обстрілювали з мінометів. Зафіксовано п'ять прильотів.

Постраждалих немає.