"Ситуація у сфері вищої освіти критична": очільник студкомітету НаУКМА про запланований страйк за відставку Шкарлета

Він розповів про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.



"2 лютого Міністерство освіти і науки України оголосило про новий відбір кандидатів у президенти НаУКМА. На це студенти університету оголосили про безстроковий страйк. Цей студентський страйк не буде проходити у звичному форматі. Страйки – це люди, які завтра будуть виходити на протести, або на інші акції за відставку чинного міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, а також за відстоювання університетської автономії. У студентів в подальшому буде можливість відпрацювати пари - не буде жодних дисциплінарних стягнень за пропущені заняття", – зазначив Грабовський.

Голова студентської колегії НаУКМА додав, що 4 лютого о 9 ранку запланована акція протесту під стінами Кабінету міністрів з вимогою відставки Шкарлета.

"Ще однією вимогою акції протесту 4 лютого є сприяння університетам, їхня автономія і те, щоби всі ми могли вільно обирати президента університету. До нас буде долучено багато організацій, представників інших вишів, адже ситуація, яка зараз складається у сфері вищої освіти, занадто критична", – зауважив Грабовський.

Голова студколегії також розповів, що під час 2-го туру виборів президента “Могилянки” близько 11 молодиків зайшли на виборчу дільницю, залили одну зі скриньок з бюлетенями зеленою рідиною, а іншу скриньку викрали. Відразу була викликана поліція, яка за деякий час скриньку з бюлетенями повернула.

"Визнання чи невизнання виборів – компетенція виключно організаційного комітету університету. Міністерство освіти і науки не має повноважень щодо невизнання виборів. Вони можуть лише упродовж місяця укласти контракт, а можливості відмовитися від керівника навчального закладу МОН не може. Після повернення скриньки виборча комісія перевірила і пересвідчилася, що усі бюлетені дійсні", – наголосив Грабовський.

Нагадаємо, міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента “Києво-Могилянської академії”, адже виборчий процес пройшов із порушеннями процедури.

Органи студентського самоврядування Національного університету “Києво-Могилянська академія” підтримали оголошення безстрокового страйку проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета не визнавати результати виборів президента закладу і призначити новий конкурс на цю посаду.

Старший викладач кафедри міжнародного та європейського права “Києво-Могилянської академії” Сергій Петухов заявив, що невизнання виборів президента закладу з боку Міносвіти може свідчити про бажання захопити ЗВО.