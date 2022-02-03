"Ситуація у сфері вищої освіти критична": очільник студкомітету НаУКМА про запланований страйк за відставку Шкарлета
Голова студентської колегії Національного університету Києво-Могилянської академії Руслан Грабовський вважає, що ситуація у сфері вищої освіти є критичною і студенти ЗВО та інших вишів будуть вимагати відставки Сергія Шкарлета
Він розповів про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.
"2 лютого Міністерство освіти і науки України оголосило про новий відбір кандидатів у президенти НаУКМА. На це студенти університету оголосили про безстроковий страйк. Цей студентський страйк не буде проходити у звичному форматі. Страйки – це люди, які завтра будуть виходити на протести, або на інші акції за відставку чинного міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, а також за відстоювання університетської автономії. У студентів в подальшому буде можливість відпрацювати пари - не буде жодних дисциплінарних стягнень за пропущені заняття", – зазначив Грабовський.
Голова студентської колегії НаУКМА додав, що 4 лютого о 9 ранку запланована акція протесту під стінами Кабінету міністрів з вимогою відставки Шкарлета.
"Ще однією вимогою акції протесту 4 лютого є сприяння університетам, їхня автономія і те, щоби всі ми могли вільно обирати президента університету. До нас буде долучено багато організацій, представників інших вишів, адже ситуація, яка зараз складається у сфері вищої освіти, занадто критична", – зауважив Грабовський.
Голова студколегії також розповів, що під час 2-го туру виборів президента “Могилянки” близько 11 молодиків зайшли на виборчу дільницю, залили одну зі скриньок з бюлетенями зеленою рідиною, а іншу скриньку викрали. Відразу була викликана поліція, яка за деякий час скриньку з бюлетенями повернула.
"Визнання чи невизнання виборів – компетенція виключно організаційного комітету університету. Міністерство освіти і науки не має повноважень щодо невизнання виборів. Вони можуть лише упродовж місяця укласти контракт, а можливості відмовитися від керівника навчального закладу МОН не може. Після повернення скриньки виборча комісія перевірила і пересвідчилася, що усі бюлетені дійсні", – наголосив Грабовський.
- Нагадаємо, міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента “Києво-Могилянської академії”, адже виборчий процес пройшов із порушеннями процедури.
- Органи студентського самоврядування Національного університету “Києво-Могилянська академія” підтримали оголошення безстрокового страйку проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета не визнавати результати виборів президента закладу і призначити новий конкурс на цю посаду.
- Старший викладач кафедри міжнародного та європейського права “Києво-Могилянської академії” Сергій Петухов заявив, що невизнання виборів президента закладу з боку Міносвіти може свідчити про бажання захопити ЗВО.
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