Ситуація в аеропорту Кабула стабілізувалась, евакуацію відновлять, - глава МЗС Німеччини
Німецькі військові охороняють доступ до аеропорту в столиці Афганістану - Кабулі
Про це повідомив міністр закордонних справ Гайко Маас, передає ЄП.
"Ситуація в аеропорту Кабулу ще більше стабілізувалася. Бундесвер охороняє доступ до нього. Протягом дня очікуються нові рейси для евакуації. Посольство зв'язалося з першою групою громадян, які підлягають евакуації", - написав міністр у Twitter.
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За його словами, мета - створити стабільний "повітряний міст",
Старший цивільний представник НАТО Стефано Понтекорво повідомив, що злітно-посадкова смуга у аеропорту вільна, літаки приземляються та сідають.
- 120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану
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