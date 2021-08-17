Ситуація в аеропорту Кабула стабілізувалась, евакуацію відновлять, - глава МЗС Німеччини

Про це повідомив міністр закордонних справ Гайко Маас, передає ЄП.

"Ситуація в аеропорту Кабулу ще більше стабілізувалася. Бундесвер охороняє доступ до нього. Протягом дня очікуються нові рейси для евакуації. Посольство зв'язалося з першою групою громадян, які підлягають евакуації", - написав міністр у Twitter.



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За його словами, мета - створити стабільний "повітряний міст",



Старший цивільний представник НАТО Стефано Понтекорво повідомив, що злітно-посадкова смуга у аеропорту вільна, літаки приземляються та сідають.

120 мешканців України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану