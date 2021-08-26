Ситуація в Афганістані стабільна, але наступні два місяці покажуть, чи зможуть таліби утриматись при владі, - Куса

Таку думку він висловив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.



“Евакуація всіх іноземних громадян в Афганістані повинна завершитись до 31 серпня. США вже заявили, що завершать евакуація своїх громадян та афганців, які їм допомагали протягом наступних 36 годин. Після цього аеропорт Кабулу перейде під контроль Талібану. На цьому поки, що вся інформація. Звісно, якщо не буде ніяких інцидентів, на цьому евакуація має завершитись. Якщо говорити загалом про ситуацію в Афганістані, то ситуація, поки що, стабільна. Але в наступні декілька місяців постане питання чи втримаються таліби при владі. Оскільки зараз вони отримали владу, а наступним процесом буде втримання цієї влади.” - розповів Куса.



Куса зауважив, що саме в питанні чи зможуть таліби утримати владу в них можуть виникнути проблеми. Оскільки, за словами експерта, головним викликом для талібів буде економічна ситуація в Афганістані, яка знаходиться в дуже слабкому стані.



“Економіка Афганістану зараз дуже слабка. Оскільки вже немає і не буде міжнародних фінансових вливань. Це може стати для талібів однієї з головних проблем. Очевидно, що хтось замінить ці вливання. Можливо це буде Китай, Іран, або Росія. Іншою проблемою для талібів є побудова політичної вертикалі влади, якої в них ніколи не було.” - додав Куса.



Експерт вважає, що подальший розвиток подій в Афганістані залежатиме від того, чи зможуть таліби домовитись зі своїми опонентами. За словами Куси, є інформація про те, що обидві сторони готові домовлятись, але звернулись за посередництвом до Росії.



Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює усю територію Афганістану.

В день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії, 19 серпня, "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан".

