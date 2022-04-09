Ситуація в Лисичанську дуже важка, окупанти вцілили в цистерну з азотом, небезпека висока, – керівник Лисичанської міської ВЦА
Олександр Заїка зауважив, що по місту сьогодні гатять безперестанку, по різних точках, тому ситуація дуже важка
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Заїка зауважив, що людей попереджують про небезпеку щодо вибуху азоту, проте важко це робити – у місті немає світла в багатьох районах, тому люди практично без телефонів: "Наразі жителів повідомляє ДСНС, тож тримаємось", – сказав він.
Також чиновник зазначив: "По місту сьогодні гатять безперестанку, по різних точках, тому ситуація дуже важка. Евакуація відбувається постійно, проте ще дуже багато людей є у місті".
- Додамо, що керівник Лисичанська просить населення негайно евакуюватись
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