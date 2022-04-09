"Гуманітарна допомога є, але вона вас не врятує, коли прилетить ворожий снаряд". Керівник Лисичанська просить населення негайно евакуюватись

Посадовець наполягає аби усі цивільні особи, що досі перебувають на території міста, їхали звідти з міркувань власної безпеки. Про це із поселання на відеозвернення Заїки передає Еспресо.TV.



"Обстріли не вщухають. Обстріли продовжуються. Наші хлопці працюють, є певні результати, але ситуація в місті дуже важка. Ситуація в місті дуже напружена, тому я прошу вас евакуюватись. Чому? Тому що дуже важко вже стало в місці. Вже летять снаряди ворожі у будь-які місця. Визначати ми їх не будемо. Але ж дуже-дуже важко та страшно. Тому я прошу вас: збирайтесь, евакуюйтесь", - зазначив очільник Лисичанської ВЦА.



"Гуманітарна допомога є, але вона вас не врятує, коли прилетить ворожий снаряд", - наголосив Олександр Заїка.



"Тому дуже прошу: люди, евакуюйтесь", - додав керівник Лисичанська.



При цьому він подякував українським військовим та патрульній поліії Лисичанська.







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