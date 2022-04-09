"Гуманітарна допомога є, але вона вас не врятує, коли прилетить ворожий снаряд". Керівник Лисичанська просить населення негайно евакуюватись
Голова військово-цивільної адміністрації міста Лисичанська Луганської області Олександр Заїка о 16:00 в суботу, 9 квітня 2022 року, звернувся до місцевих жителів
Посадовець наполягає аби усі цивільні особи, що досі перебувають на території міста, їхали звідти з міркувань власної безпеки. Про це із поселання на відеозвернення Заїки передає Еспресо.TV.
"Обстріли не вщухають. Обстріли продовжуються. Наші хлопці працюють, є певні результати, але ситуація в місті дуже важка. Ситуація в місті дуже напружена, тому я прошу вас евакуюватись. Чому? Тому що дуже важко вже стало в місці. Вже летять снаряди ворожі у будь-які місця. Визначати ми їх не будемо. Але ж дуже-дуже важко та страшно. Тому я прошу вас: збирайтесь, евакуюйтесь", - зазначив очільник Лисичанської ВЦА.
"Гуманітарна допомога є, але вона вас не врятує, коли прилетить ворожий снаряд", - наголосив Олександр Заїка.
"Тому дуже прошу: люди, евакуюйтесь", - додав керівник Лисичанська.
При цьому він подякував українським військовим та патрульній поліії Лисичанська.
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