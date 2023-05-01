Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Люди з непідконтрольної території дуже часто дзвонять. Одне із найголовніших питань - що нам робити з паспортом РФ? Тиск відбувається шалений. Мені дуже прикро спостерігати, що немає єдиної чіткої позиції від влади, як діяти людям. Їх дійсно турбує це питання - чи будуть їх вважати колаборантами", - сказав він.

Хлань заявив, що багато людей до останнього часу залишилось і не отримало російський паспорт, але тиск останніми днями і тижнями дуже сильно посилюється.

"Через позицію влади є певна невизначеність. Я знаю багатьох людей, які там перебувають, але кажуть, що будуть виїздити через Крим, щоб не змусили отримати російський паспорт. Деякі кажуть, що будуть вимушено брати російський паспорт, бо не можуть покинути своїх родин, хворих родичів. Ситуація дійсно критична з примусовою паспортизацією і потрібна єдина позиція влади, як діяти людям на непідконтрольній території", - підсумував депутат.