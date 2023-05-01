Ситуація з паспортизацією в окупації критична, потрібна єдина позиція влади, - депутат Херсонської облради Хлань про заяви Лубінця та Верещук
Прикро спостерігати, що немає єдиної чіткої позиції від влади, як діяти людям в окупації з приводу російських паспортів
Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Люди з непідконтрольної території дуже часто дзвонять. Одне із найголовніших питань - що нам робити з паспортом РФ? Тиск відбувається шалений. Мені дуже прикро спостерігати, що немає єдиної чіткої позиції від влади, як діяти людям. Їх дійсно турбує це питання - чи будуть їх вважати колаборантами", - сказав він.
Хлань заявив, що багато людей до останнього часу залишилось і не отримало російський паспорт, але тиск останніми днями і тижнями дуже сильно посилюється.
"Через позицію влади є певна невизначеність. Я знаю багатьох людей, які там перебувають, але кажуть, що будуть виїздити через Крим, щоб не змусили отримати російський паспорт. Деякі кажуть, що будуть вимушено брати російський паспорт, бо не можуть покинути своїх родин, хворих родичів. Ситуація дійсно критична з примусовою паспортизацією і потрібна єдина позиція влади, як діяти людям на непідконтрольній території", - підсумував депутат.
- 30 квітня омбудсмен Дмитро Лубінець порадив мешканцям тимчасово окупованих територій брати паспорти РФ або евакуюватися.
- 1 травня віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців ТОТ не брати російських паспортів і ніяк не співпрацювати з ворогом
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