Про це він сказав у етері телемаратону.

За словами омбудсмена, указ президента Росії Володимира Путіна про депортацію українців без громадянства РФ із тимчасово окупованих територій спрямований на те, щоб узаконити примусову паспортизацію та поставити в цьому процесі крапку. Він вважає, що громадян України, які відмовляться від російських паспортів, заарештують. Це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Росія утримуватиме в полоні на своїй території чи тимчасово окупованій частині України.

Також Дмитро Лубінець додав, що необхідно й надалі не визнавати юридично російських паспортів, які примусово видають українцям.

"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки, для себе ухвалити рішення вижити. Це найголовніше. Ми розуміємо, що це відбувається під фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатися, коли ми звільнимо цю територію. Зараз напрацьовують відповідний закон, - офіційно відмовитися від цього паспорта та повернутися до нормального життя. Або для себе ухвалювати рішення та виїжджати із цієї території в будь-який спосіб через будь-яку територію інших країн, але просто звідти виїхати. Ми розуміємо, що це зараз питання виживання на цій території", - зауважив омбудсмен.

Він зазначив, що РФ скоює воєнний злочин, але Україна не визнає громадянство Росії як елемент вчинення злочину українцями. Також Дмитро Лубінець висловився проти впливу на мешканців тимчасово окупованих територій, які взяли російське громадянство, адже вони роблять це, шоб вижити.