Вона розповіла про це під час брифінгу дружин героїв Маріуполя, який транслювався на телеканалі "Еспресо".

"Звісно, в першу чергу треба евакуйовувати важкопоранених, які можуть загинути наступної доби. Але ми наполягаємо на порятунку абсолютно всіх. Ситуація з пораненими жахлива. Для азовців осколки чи поверхневі поранення - це навіть не поранення, вони не вважають це пораненнями", - зазначила дружина Арсенія.

Дружина українського захисника наголосила, що евакуація потрібна всім бійцям, які перебувають на Азовсталі, адже кількість поранених постійно збільшується.

"Це абсурд: сьогодні ми вивозимо всіх поранених, а завтра в нас ще 200 поранених, тому що бомбардування відбуваюся постійно. Треба говорити про евакуацію, про коридор для всього гарнізону. Лише так ми зможемо врятувати людей. Вони досі живі, є досі живі поранені, є досі живі боєздатні бійці та тіла, які треба вивезти", - зауважила жінка.

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