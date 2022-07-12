Ситуація зі Спартц і Єрмаком може опосередковано вплинути на військову допомогу США Україні, - міжнародний оглядач
Звинувачення конгресвумен Вікторії Спартц на адресу очільника Офісу президента Андрія Єрмака можуть вплинути на поставки зброї для України зі США
Про це сказав міжнародний оглядач Єгор Брайлян у ефірі Еспресо.
"Є багато закидів, що Спратц є нібито трампісткою - такі закиди не є дуже схожими на реальність, тому, що вона є тією людиною, якій Джо Байден подарував ручку, якою підписав закон про ленд-ліз", - сказав він.
За його словами, конгресвумен говорить про ті речі, про які давно говорять і в Україні, і поза її межами.
"Реформи не здійснюються, є багато кроків, які не зробила українська влада, які обіцяла своїм іноземним партнерам і тепер настав час робити ці кроки", - зазначив Брайлян.
На думку оглядача, Спартц думає суто про своїх виборців і що вона має звітувати їм, куди пішли кошти, які виділялись для України.
"Безумовно, якщо ця ситуація триватиме надалі - це вплине на постачання військового озброєння, принаймні опосередковано", - підсумував він.
- 9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.
- Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.
- 10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.
- Згодом конгресвумен-республіканка відповіла на закиди колеги з Демократичної партії.
- 12 липня Спартц закликала звільнити Єрмака.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.01
Купівля 36.01Продаж 36.85
-
EUR
Купівля 36.03Продаж 36.99
- Актуальне
- Важливе