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Головна війна з Росією Ситуація зі Спартц і Єрмаком може опосередковано вплинути на військову допомогу США Україні, - міжнародний оглядач
Ексклюзив

Ситуація зі Спартц і Єрмаком може опосередковано вплинути на військову допомогу США Україні, - міжнародний оглядач

12 липня, 2022 вiвторок
11:00
війна з Росією На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак

Звинувачення конгресвумен Вікторії Спартц на адресу очільника Офісу президента Андрія Єрмака можуть вплинути на поставки зброї для України зі США

Про це сказав міжнародний оглядач Єгор Брайлян у ефірі Еспресо.

"Є багато закидів, що Спратц є нібито трампісткою - такі закиди не є дуже схожими на реальність, тому, що вона є тією людиною, якій Джо Байден подарував ручку, якою підписав закон про ленд-ліз", -  сказав він.

За його словами, конгресвумен говорить про ті речі, про які давно говорять і в Україні, і поза її межами.

"Реформи не здійснюються, є багато кроків, які не зробила українська влада, які обіцяла своїм іноземним партнерам і тепер настав час робити ці кроки", - зазначив Брайлян.

На думку оглядача, Спартц думає суто про своїх виборців і що вона має звітувати їм, куди пішли кошти, які виділялись для України.

"Безумовно, якщо ця ситуація триватиме надалі - це вплине на постачання військового озброєння, принаймні опосередковано", - підсумував він.

  • 9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.
  • Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією. 
  • 10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.
  • Згодом конгресвумен-республіканка відповіла на закиди колеги з Демократичної партії.
  • 12 липня Спартц закликала звільнити Єрмака.

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США
Андрій Єрмак
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