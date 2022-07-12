Ситуація зі Спартц і Єрмаком може опосередковано вплинути на військову допомогу США Україні, - міжнародний оглядач

Про це сказав міжнародний оглядач Єгор Брайлян у ефірі Еспресо.

"Є багато закидів, що Спратц є нібито трампісткою - такі закиди не є дуже схожими на реальність, тому, що вона є тією людиною, якій Джо Байден подарував ручку, якою підписав закон про ленд-ліз", - сказав він.

За його словами, конгресвумен говорить про ті речі, про які давно говорять і в Україні, і поза її межами.

"Реформи не здійснюються, є багато кроків, які не зробила українська влада, які обіцяла своїм іноземним партнерам і тепер настав час робити ці кроки", - зазначив Брайлян.

На думку оглядача, Спартц думає суто про своїх виборців і що вона має звітувати їм, куди пішли кошти, які виділялись для України.

"Безумовно, якщо ця ситуація триватиме надалі - це вплине на постачання військового озброєння, принаймні опосередковано", - підсумував він.

9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.

Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.

10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.

Згодом конгресвумен-республіканка відповіла на закиди колеги з Демократичної партії.

12 липня Спартц закликала звільнити Єрмака.