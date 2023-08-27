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OPINION

Скандал з куртками для ЗСУ: Резніков і казус Капоне

Карл Волох
27 серпня, 2023 неділя
14:07
Погляд Карл Волох

Для суспільства важливий факт ймовірної крадіжки на закупівлях курток, а не причетність міністра оборони до здачі країни на початку вторгнення РФ

Судячи з усього, Резников щиро переконаний, що скандал із куртками фейковий. Чи можемо ми виключати такий варіант? Знаючи якість роботи наших розслідувачів та антикорупціонерів, аж ніяк. Чи планую я розібратися в ситуації й подати свою власну оцінку хоча б тій сотні тисяч людей, котрі мене регулярно читають і хотіли б знати правду? В жодному разі.

Чому? Бо це не має загалом принципового значення. Ми з вами не суд, який має виносити вирок за конкретний злочин. Що ж до громадської думки, то ця влада так довго залишалася бронебійною до всіх ганебних зловживань у минулому, що будь-який нинішній скандал лише відновлює справедливість.

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Чи справедливо це стосовно конкретного Олексія Резникова, котрого я тривалий час вважав порядною людиною (ми навіть дружили)? Знаєте, до здачі країни під вторгнення московитів він точно причетний безпосередньо. Тому, якщо суспільству байдуже до цього найстрашнішого злочину, а збуджується воно лише на корупцію (саме по собі цікавий симптом.К.В.), то хай живе казус Альфонзо Капоне.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
Війна з Росією
ProZorro
Олексій Резніков
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