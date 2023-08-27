Скандал з куртками для ЗСУ: Резніков і казус Капоне
Для суспільства важливий факт ймовірної крадіжки на закупівлях курток, а не причетність міністра оборони до здачі країни на початку вторгнення РФ
Судячи з усього, Резников щиро переконаний, що скандал із куртками фейковий. Чи можемо ми виключати такий варіант? Знаючи якість роботи наших розслідувачів та антикорупціонерів, аж ніяк. Чи планую я розібратися в ситуації й подати свою власну оцінку хоча б тій сотні тисяч людей, котрі мене регулярно читають і хотіли б знати правду? В жодному разі.
Чому? Бо це не має загалом принципового значення. Ми з вами не суд, який має виносити вирок за конкретний злочин. Що ж до громадської думки, то ця влада так довго залишалася бронебійною до всіх ганебних зловживань у минулому, що будь-який нинішній скандал лише відновлює справедливість.
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Чи справедливо це стосовно конкретного Олексія Резникова, котрого я тривалий час вважав порядною людиною (ми навіть дружили)? Знаєте, до здачі країни під вторгнення московитів він точно причетний безпосередньо. Тому, якщо суспільству байдуже до цього найстрашнішого злочину, а збуджується воно лише на корупцію (саме по собі цікавий симптом. — К.В.), то хай живе казус Альфонзо Капоне.
Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.
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