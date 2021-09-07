Скандальний боксер Редкач заявив, що не любить українців

Про це Редкач написав у сторіс в Instagram .

За словами боксера, який живе та тренується у США, він любить Україну, але не любить людей, які там живуть.

"Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", - написав Редкач, який відомий своїми провокаційними заявами у соціальних мережах.

35-річний Іван Редкач останнім часом виступав у першій напівлегкій вазі (до 63,5 кг). На професійному рингу він виграв 23 поєдинка, зазнав шести поразок та один бій звів унічию.



