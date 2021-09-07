Скандальний боксер Редкач заявив, що не любить українців
Український боксер Іван Редкач зізнався, що не любить своїх співвітчизників
Про це Редкач написав у сторіс в Instagram .
За словами боксера, який живе та тренується у США, він любить Україну, але не любить людей, які там живуть.
"Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, жебраки в душі", - написав Редкач, який відомий своїми провокаційними заявами у соціальних мережах.
35-річний Іван Редкач останнім часом виступав у першій напівлегкій вазі (до 63,5 кг). На професійному рингу він виграв 23 поєдинка, зазнав шести поразок та один бій звів унічию.
- Нагадаємо, 9 липня Іван Редкач заявив, що переходить в легку вагу.
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