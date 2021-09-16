Скандальний український боксер заявив, що йому запропонували $500 тис. за російське громадянство

Про це він написав у Instagram.

Редкач виклав фото з російським та американським паспортами та пообіцяв, що повідомить, як він відповів на пропозицію завтра.

"Запропонували російське громадянство за $500 тис?! Ви що скажете, взяти або відмовитися? Ви б взяли? Свою відповідь скажу завтра", - написав Редкач, який живе та тренується у США.

