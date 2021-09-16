Скандальний український боксер заявив, що йому запропонували $500 тис. за російське громадянство
Український боксер Іван Редкач заявив, що йому запропонували $500 тис., аби він змінив громадянство
Про це він написав у Instagram.
Редкач виклав фото з російським та американським паспортами та пообіцяв, що повідомить, як він відповів на пропозицію завтра.
"Запропонували російське громадянство за $500 тис?! Ви що скажете, взяти або відмовитися? Ви б взяли? Свою відповідь скажу завтра", - написав Редкач, який живе та тренується у США.
- Нагадаємо, 7 вересня Іван Редкач зізнався, що не любить своїх співвітчизників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 31.29Продаж 31.66
- Актуальне
- Важливе