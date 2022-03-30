Скасування орендної плати, зменшення пайових внесків, пільги для парковок і рекламних майданчиків: Київрада полегшила умови для бізнесу

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



"Головними питаннями сьогоднішнього засідання, в якому взяли участь 90 депутатів, стали рішення, що стимулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка повинна працювати", – йдеться в повідомленні.



Зокрема, під час засідання у Київраді прийняли такі рішення:

Пересувній торгівлі та ресторанним майданчикам зменшать плату за договорами до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої

Бізнес, що працює на комунальних площах буде звільнений від сплати за оренду

Паркувальним майданчикам нададуть пільги від міста

Рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу також отримають пільги

У Києві поступово зростає кількість приватних закладів, які відновлюють роботу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

У КМДА розраховують, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати.