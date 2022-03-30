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Головна Економіка Скасування орендної плати, зменшення пайових внесків, пільги для парковок і рекламних майданчиків: Київрада полегшила умови для бізнесу

Скасування орендної плати, зменшення пайових внесків, пільги для парковок і рекламних майданчиків: Київрада полегшила умови для бізнесу

30 березня, 2022 середа
15:54
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Сьогодні, 30 березня, Київрада зібралася вдруге від початку широкомасштабного вторгнення Росії. Депутати ухвалили рішення, яке полегшить умови для введення бізнесу під час війни 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

"Головними питаннями сьогоднішнього засідання, в якому взяли участь 90 депутатів, стали рішення, що стимулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка повинна працювати", – йдеться в повідомленні. 

Зокрема, під час засідання у Київраді прийняли такі рішення:

  • Пересувній торгівлі та ресторанним майданчикам зменшать плату за договорами до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої
  • Бізнес, що працює на комунальних площах буде звільнений від сплати за оренду
  • Паркувальним майданчикам нададуть пільги від міста
  • Рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу також отримають пільги
У КМДА розраховують, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати.

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бізнес
КМДА
війна з Росією
Київ
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2022, середа
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