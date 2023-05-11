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Скасування віз та відновлення авіасполучення між Грузією та РФ - недружній крок щодо України та всього цивілізованого світу, - грузинський депутат Накопія

11 травня, 2023 четвер
19:03
Світ Грузія

Депутат парламенту Грузії Коба Накопія зазначив, що заява міністра МЗС Грузії, що безвізовий режим з РФ полегшить життя мільйону громадян Грузії, – лукавство та не відповідає дійсності

Про це він розповів в етері Еспресо.

Депутат парламенту Грузії дав коментар щодо указу президента Росії Володимира Путіна про скасування візового режиму з 15 травня 2023 року для громадян Грузії та відновлення польотів російськими авіакомпаніями до грузинських аеропортів.

"Як відомо, Путін підписав відповідне розпорядження про безвізовий режим для громадян Грузії, також, що російські авіакомпанії будуть безперешкодно літати до аеропортів нашої країни. З цього приводу заява президента Грузії була достатньо різкою та своєчасною, але він не в змозі щось змінити, бо державою керує уряд, який під повним контролем проросійського олігарха Іванішвілі. Також 10 травня була реакція міністра МЗС Грузії, який сказав, що вітає таке рішення з боку Путіна та РФ, пояснюючи це тим, що начебто мільйон грузинів живуть у Росії, відповідно, такі зміни їм полегшать переїзди між країнами. Однак це абсолютне лукавство і не відповідає дійсності", - підкреслив Коба Накопія.
 

Накопія зауважив, що по всіх даних статистичних органів на території Грузії живе близько 450 тис. етнічних грузинів, багато з яких мають подвійне громадянство РФ та Грузії, а оголошений мільйон громадян – перевищена цифра у декілька разів.

"Однак це було зроблено, щоб сказати грузинам, що саме їм начебто полегшують життя. Насправді це було зроблено на фоні того, що Грузія намагається прийняти статус кандидата до ЄС і очікує на рішення восени, що виданий ордер на арешт Путіна та Росія оголошена країною-терористкою, тому вітати з боку Росії скасування візового режиму та сприяти відновленню авіасполучення – це недружній крок стосовно України та світової цивілізованої спільноти", - сказав депутат парламенту Грузії.

  • 11  травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року
Україна
Росія
Грузія
Володимир Путін
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