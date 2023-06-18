"Скажіть про це людям у Бучі": Пісторіус про ідею ненасильницького опору України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився про ідею "ненасильницького" спротиву України як способу дійти миру у війні з РФ. "Скажіть це людям з Бучі", - відреагував він
Про це повідомляє DW.
Як пише видання, так міністр оборони Німеччини відповів на висловлювання єпископського вікарія католицької Оснабрюкської єпархії Тео Пауля про те, що Україна "може чинити опір ненасильницьки", на екуменічному церковному з'їзді в місті Оснабрюк.
Пісторіус порекомендував йому сказати ці слова людям з Бучі. Також наголосив, що припинення постачання зброї Києву означало б швидкий кінець для України.
Вікарій висловив думку, що після початку повномасштабної агресії Москви "занадто багато людей перейнялися логікою війни", яка вже "заподіяла нам стільки зла в минулому". "Є й інші шляхи", - заявив священнослужитель.
"Скажіть про це людям у Бучі. Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті", - відповів Пісторіус.
Водночас міністр оборони сказав, що в перспективі він підтримує ідею миру, однак яким шляхом до нього дійти, має вирішувати Україна.
Натомість єпископ протестантської церкви в Ганновері Ральф Майстер, який також виступав на цьому з'їзді, зазначив, що його особистий досвід поїздки в Україну під час війни показує, що українцям потрібно допомогти "тією мірою, якою це необхідно для самооборони". На його думку, зараз - не найкращий час для закликів до примирення.
"Те, що я відчув в Україні, зробило мене ще більш невпевненим у порадах", - додав Майстер.
- У лютому експосол України у Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник розповів, що новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї для України й став найпопулярнішим політиком країни.
- 19 травня Пісторіус наголосив на необхідності продовження військової підтримки України для захисту від російської агресії.
- Також міністр оборони ФРН розкритикував уряд Угорщини, який блокує допомогу Україні. Він заявив, що "роздратований поведінкою угорських друзів".
- 13 червня на тлі останніх повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості танків Leopard 2.
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