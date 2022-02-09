Скажу вам правду - це божевільня: тренер збірної України з біатлону розповів про ситуацію з хворими на COVID на Олімпіаді-2022

Про це повідомляє Суспільне.



Велепець сподівається, що невдовзі збірна України з біатлону буде в повному складі.



"Скажу вам правду - це божевільня. Динаміка є, вона йде вгору, а коли вже думаєш, що завтра буде негативний, - потім знову гірше показує. Я вже не вірю нікому. Так у Даші, так у Мишка Гуменяка, Ігоря Ященка, Олени Білосюк, Юрая Санітри. Вони сидять уже десять днів, Санітра – майже два тижні. Одного дня результат негативний, а наступного – позитивний. Наскільки я людина довірлива й хочу бачити в усіх краще, але тут уже... Сподіваюся, я неправий і їх раніше випустять, бо вже й так є два тижні карантину", – сказав головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.



Члени збірної України Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Михайло Гуменяк, Ігор Ященко та Юрай Санітра, які в Пекіні здали позитивні тести на COVID-19, досі перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, 7 лютого Валя Семеренко через проблеми зі здоров'ям достроково завершила виступи у Пекіні.

9 лютого Семеренко заявила, що вирішила достроково припинити виступи на Олімпійських іграх у Пекіні, аби дати дорогу молодим.

9 лютого президент Федерації біатлону Володимир Бринзак заявив, що жіноча збірна України ризикує пропустити естафету, оскільки Олена Білосюк та Дар'я Блашко досі на самоізоляції через коронавірус.

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