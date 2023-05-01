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"Схеми": компанія Фрідмана страхує авто росгвардійців, які воюють проти України

1 травня, 2023 понедiлок
23:31
Війна з Росією Михайло Фрідман

Російська компанія "АльфаСтрахование", співвласником якої через консорціум "Альфа-груп" є підсанкційний олігарх Михайло Фрідман, надає послуги зі страхування службового транспорту підрозділів Росгвардії. А також - автівок військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за особисту безпеку Путіна

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми" Радіо Свобода.

Журналісти "Схем" з'ясували, що військові частини, з якими підписані контракти компанії, беруть безпосередню участь у повномасштабній війні проти України та підтримують російський режим на окупованих територіях. Окрім того, за інформацією "Схем", компанія Фрідмана застрахувала автомобілі військової частини, яка підпорядковується головному управлінню спеціальних програм президента РФ Володимира Путіна. 

Журналісти виявили, що Росгвардія є одним із найбільших замовників послуг компанії "АльфаСтрахование". Вона сплатила фірмі Фрідмана близько 280 мільйонів рублів (130 млн гривень) за останні 5 років. Понад те, співпраця тривала й після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Серед документів, які оприлюднили журналісти, – акт наданих послуг за 2022 рік за контрактом з одним із підрозділів Росгвардії – центральним – на загальну суму майже 40 мільйонів рублів (18,3 млн гривень). У межах контракту були застраховані підрозділи Росгвардії у Калузькій та Воронезькій областях. Декілька їхніх застрахованих КамАЗів із воєнною символікою зафіксували на фото колони росгвардійців, які у квітні 2022 року поверталися з України до Воронезької області Росії.

Фото: radiosvoboda.org 

Також журналісти наводять приклади співпраці з фірмою ще кількох підрозділів Росгвардії, які брали участь у бойових діях в Україні після повномасштабного вторгнення РФ. 

Окрім того, під час повномасштабного вторгнення РФ "АльфаСтрахование" застрахувало автопарк 748-го окремого батальйону спеціального призначення "Дальневосточного центра материально-технического обеспечения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ". Українська розвідка стверджувала, що бійці цього підрозділу були на Київщині торік навесні.

Як з’ясували журналісти, "АльфаСтрахование" також застрахувало транспорт головного управління МВС Росії у місті Санкт-Петербург та Ленінградській області. Одну з таких автівок журналісти виявили на відео з тимчасово окупованого Маріуполя, зняте у квітні цього року, яке їм передали активісти руху "Маріуполь.Спротив". Поряд зі знятим УАЗом були окупанти у військовій формі, які перевіряли документи в місцевих жителів.

Окрім того, під час розслідування з'ясували, що "АльфаСтрахование" надає послуги зі страхування службового транспорту військовослужбовців, які відповідають, зокрема, за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна. 

На гарячій лінії "АльфаСтрахования" журналістам повідомили, що компанія не розглядає страхові випадки ДТП, які сталися на окупованих територіях України, проте додали, що після 1 січня 2024 року ситуація може змінитися.

Михайло Фрідман у коментарі "Схемам" повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

"На цей момент я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто ваші питання адресувати напряму керівництву компаній", – сказав він.

У Міністерстві юстиції України, коментуючи розслідування, повідомили, що ці дані можуть стати підставою для конфіскації активів, які належать Фрідману в Україні.

"Про Фрідмана у нас було багато інформації по активах. В цьому випадку дійсно цікаво, тому що можна прослідкувати зв’язок з агресією. Страхування військових частин – це чудово, – повідомив міністр Денис Малюська. – Нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії та підтримку агресії – практично всі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів. Механізм буде виглядати так – ми зв’яжемося з правоохоронцями, щоб вони змогли підтвердити цю інформацію процесуально і щоб ми могли це надати суду".

Довідка. "АльфаСтрахование" – одна з найбільших приватних російських страхових груп. Входить у фінансово-промисловий консорціум "Альфа-групп". Власником російського "АльфаСтрахование" через кіпрський офшор є люксембурзька компанія ABH Holdings S.A. Її акціонером є Михайло Фрідман та його бізнес-партнер Андрій Косогов. 

В Україні Фрідман володіє "Київстаром", "Альфа-банком" (нині це "Сенс-банк"), "Моршинською".

  • Михайло Фрідман внесений у санкційний список ЄС наприкінці лютого 2022-го як "олігарх, що має міцні зв’язки з адміністрацією Путіна, збудував бізнес завдяки наближеності до влади". Водночас Фрідман намагається оскаржити накладення на нього санкцій. Зокрема, торік восени він заявляв про готовність докапіталізувати Альфа-Банку Україна на $1 млрд або ж передати його під контроль держави, домагаючись натомість позбавлення санкцій.
  • Як писав у березні Financial Times, російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки в Альфа-Банку за $2,3 млрд своєму давньому діловому партнеру Андрію Косогову, прагнучи звільнитися від санкцій
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