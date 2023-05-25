

Про це йдеться в розслідування журналістів проєкту "Схеми" Радіо Свобода.

Як з'ясували журналісти проєкту, Олександр Богуслаєв разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком володіє фірмою SCI Saint Petr. На неї записане майно у Франції, вартість якого оцінюється у 800 000 євро. Це квартира, підвал, паркомісце та гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (регіон Прованс – Альпи – Лазуровий берег).

Фото: radiosvoboda.org

Окрім того, у Франції Богуслаєв і Шинкаренко володіють будинком на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1 млн 620 тис. євро. Він зареєстрований на фірму SCI SLAVA, бенефіціарами якої вони є.

У листопаді 2022 року "Схеми" виявили, що Олександр Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі. Ця нерухомість загалом оцінюється у 6 мільйонів євро (майже 250 мільйонів гривень).