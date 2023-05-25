"Схеми": в сина Богуслаєва виявили ще одну нерухомість у Франції
Син підозрюваного в колаборації та пособництві Росії ексзаступника голови наглядової ради "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, Олександр, є бенефіціаром компанії у Франції, на яку зареєстровано майно на Лазуровому узбережжі
Про це йдеться в розслідування журналістів проєкту "Схеми" Радіо Свобода.
Як з'ясували журналісти проєкту, Олександр Богуслаєв разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком володіє фірмою SCI Saint Petr. На неї записане майно у Франції, вартість якого оцінюється у 800 000 євро. Це квартира, підвал, паркомісце та гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (регіон Прованс – Альпи – Лазуровий берег).
Фото: radiosvoboda.orgОкрім того, у Франції Богуслаєв і Шинкаренко володіють будинком на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1 млн 620 тис. євро. Він зареєстрований на фірму SCI SLAVA, бенефіціарами якої вони є.
У листопаді 2022 року "Схеми" виявили, що Олександр Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі. Ця нерухомість загалом оцінюється у 6 мільйонів євро (майже 250 мільйонів гривень).
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У жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. За даними слідства, він безперебійно постачав росіянам двигуни до гелікоптерів і літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. 24 жовтня 2022 року В'ячеслава Богуслаєва було заарештовано.
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4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яких підозрюють у роботі на РФ. У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру – у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".У кінці березня йому продовжили арешт до 27 травня.
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11 травня стало відомо, що В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його у список на обмін з Росією.
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