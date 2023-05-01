Про це інформує МВС України.

Працівники Міграційної служби України виявили іноземця, який мав подвійне громадянство Королівства Швеція та Російської Федерації. Чоловік перебував в Україні без дозволу та порушував правила перетину кордону.

Виявилося, що чоловік народився у місті Свердловськ у Росії

Правоохоронці з’ясували, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ зловмисник брав активну участь у пропагандистській діяльності на користь агресора. Іноземець виступав у англомовному клубу, де висловлював свою підтримку "русскому міру" та схвалював дії Путіна щодо України.

Таким чином він намагався впливати на думку учасників клубу.

Іноземця депортували з України та заборонили в'їзд на територію країни на вісім років.