Схвалював російське вторгнення: в Україні викрили нелегала з громадянством РФ і Швеції, який пропагував "рускій мір"
Міграційна служба України викрила іноземця, який мав подвійне громадянство Швеції та Росії. Чоловік проживав у країні незаконно і робив інформаційні атаки на користь агресора
Про це інформує МВС України.
Працівники Міграційної служби України виявили іноземця, який мав подвійне громадянство Королівства Швеція та Російської Федерації. Чоловік перебував в Україні без дозволу та порушував правила перетину кордону.
Виявилося, що чоловік народився у місті Свердловськ у Росії
Правоохоронці з’ясували, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ зловмисник брав активну участь у пропагандистській діяльності на користь агресора. Іноземець виступав у англомовному клубу, де висловлював свою підтримку "русскому міру" та схвалював дії Путіна щодо України.
Таким чином він намагався впливати на думку учасників клубу.
Іноземця депортували з України та заборонили в'їзд на територію країни на вісім років.
- Юристка благодійної організації Мирослава Харченко зазначила, що депортованих українських дітей загарбники вчать любити "русскій мір".
- На тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонської області місцеві зрадники й колаборанти готуються до участі у так званих виборах, які РФ планує провести восени.
- Російські окупанти змушують працівників загарбаних підприємств дивитися пропагандистські фільми, які нав’язують ідеологію Москви та перекручують інформацію про війну.
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