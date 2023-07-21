Скільки коштує відкрити спортивний центр у Львові
Підприємиця Лілія Юнко поділилася власним досвідом відкриття спортивного центру Differ та розкрила фінансову складову заснування бізнесу два роки тому і сьогодні
Свою бізнес-історію вона розповіла в програмі "Бізнес з Андрієм Яніцьким", яка виходить на YouTube-каналі Еспресо.
Sport Life Centre Differ розпочав роботу два роки тому. Велике приміщення з панорамними вікнами розташувалось на верхньому поверсі одного з львівських бізнес-центрів.
Для його засновниці Лілії Юнко це перший власний бізнес-проєкт: до цього вона 9 років допомагала супроводжувати чужі бізнеси, працюючи в сфері проєктного менеджменту.
"Відкриття залу два роки тому обійшлося в $350 тис. Відкрити такий зал сьогодні коштує не менше $500 тис", - ділиться цифрами Лілія.
Час відкриття співпав із карантином: банки в цей період не давали кредити під сегмент послуг, вважаючи такі бізнеси занадто ризикованими. Тож стати учасником державної програми "Доступне кредитування 5-7-9%" не вдалося.
За відсутності банківських кредитів в якості стартового капіталу Лілія використала власні накопичення та залучила приватних інвесторів, які повірили в проєкт.
"Допоміг попередній досвід і мій особистий бренд як бізнес-консультанта", - згадує підприємиця.
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Проєкт Differ відрізняється від традиційного спортивного центру: приміщення має великі вікна і простір, а серед тренажерів немає "важкого заліза". Окрім спортивного напряму, Differ надає послуги з реабілітації та має програми для різних клієнтів. Тому аудиторія різноманітна, від айтішників із зарплатою вище $2000 до військових та мам з дітьми.
"В середньому клієнт залишає 2500-3500 гривень на місяць", - розкриває фінансову складову Лілія Юнко.
Більше про перші кроки в бізнесі, унікальні історії підприємців, про помилки та секрети успіху дивіться щотижня в програмі "Бізнес з Андрієм Яніцьким", яка виходить на YouTube-каналі Еспресо.
Розказати свою історію можна у коментарях під відео на каналі YouTube або на сторінці Андрія Яніцького в соцмережах.
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