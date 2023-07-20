Попередній досвід

Генетичного коду підприємця не існує, – стверджує Лілія Юнко і додає: зрозуміти, хочеш ти бути найманим працівником або маєш схильність до самостійної праці, можна вже в процесі навчання і перших кроків у роботі.

9 років Лілія відкривала бізнеси для інших як бізнес-консультант, забезпечувала юридичне і фінансове супроводження проєктів. Щоб зайнятися власною справою, вона взяла найцінніший досвід проєктного менеджменту і консалтингу, але практика дещо відрізнялась від теоретичних розрахунків. "Фінансову модель, яку я малювала, я перекреслила з часом", – згадує підприємиця. Те ж саме стосується і дослідження аудиторії: поки не створений продукт, всі моделі будуть уявні і на практиці висновки можуть змінитися.

"Дивіться на класику – і робіть навпаки", – таку пораду дає Лілія Юнко тим, хто хоче відкрити власний бізнес

Концепція

"Вийшло так, що я познайомилась з людиною, яка була у спорті і мала до нього інший підхід: без "заліза" і тому подібного", – розповідає про ідею виникнення Differ.

Крім того, Лілія пригадує, що мала власну проблему, яка потребувала реабілітації і з якою їй не могли зарадити у традиційних спортзалах.

Концепція Differ: зал, де вас чують. Де можна займатися як спортом, так і реабілітацією: у штаті працюють колишні професійні спортсмени та реабілітолог.

В залі немає звичних важких тренажерів, велика площа і панорамні вікна.

На важливість приміщення власниця звертає особливу увагу: зазвичай спортзал асоціюється із замкненим простором, що пригнічує. А тут, крокуючи велодоріжкою, можна милуватися собором Святого Юра.

"Коли ми розпочинали, ніхто не міг зрозуміти, чому тут немає традиційного обладнання: де жим, де біцепси, тріцепси? У нас є загальновідомі тренажери – кардіо, силова зона, але ми не забруднюємо площу зайвим залізом. У світі це вже нормально, а для України – нове", – коментує власниця, вважаючи перевагами сегментовані зони і максимально використану площу залу. І запитує: навіщо 20 тренажерів на різні групи м’язів, коли їх можна замінити одним?

Стартовий капітал

Підприємиця озвучила вартість відкриття залу два роки тому – $350 тис. Відкрити такий зал сьогодні, за її словами, обійшлося б не менше $500 тис.

Банківський капітал залучити не вдалося, незважаючи на весь попередній досвід. Причина: банки не давали кредити під сегмент послуг під час карантину. "Ви занадто ризиковані", – відповідали вони на запити на участь в підтриманій урядом програмі спрощеного кредитування "5-7-9%". Тож в якості стартового капіталу Лілія використала власні накопичення та залучила приватних інвесторів, які повірили в проєкт.

"Тут вже допоміг мій особистий бренд як бізнес-консультанта", – зазначає вона.

Незважаючи на форсмажори – пандемію і війну – за два роки існування проєкт вже відбиває інвестиції. І його засновниця думає про розширення бізнесу.

Форсмажори

Ковід призупиняв діяльність центру декілька разів. "Рятувало те, що за рахунок великої площі ми мали можливість пускати сюди відвідувачів під час обмежень. Коли людям не сила була сидіти вдома, вони приходили до нас", – пригадує Лілія.

Коли почалася велика війна зал перетворився на прихисток: до кінця травня через нього пройшло понад 1000 людей. В двох залах жили люди, а третій згодом відкрили для роботи.

З лютого по траввень 2022 року Differ перетворився на прихисток для біженців

"Люди жили у нас безкоштовно, але у мене були зобов’язання перед клієнтами, колективом, орендодавцем... Команда прийняла такий виклик. Хоча з окремими людьми – з персоналу та клієнтів, довелось розійтися", – розповідає підприємиця і додає:

"Я за те, щоб люди, приходячи до нас, допомагали нам допомагати іншим".

Конкуренція

Будуючи центр, несхожий на інші, конкурентом Differ власниця вважає все ж не інші зали, а інший формат проведення часу. "Моїм конкурентом є піцерії, кіно... Хоча піццу ніхто не відміняв, після неї приходьте до нас", – посміхається вона.

Їй не подобається, коли зал називають VIP. Душові кабіни з дверцятами, капці, плитка, яка не ковзає та інше – це не про VIP, а про забезпечення комфорту. "Сервіс – у дрібницях", – стверджує Лілія.

Відкриваючи центр, підприємиця вивчила ринок і вже мала уявний портрет відвідувача, втім за два роки роботи стверджує: єдиного клієнта не існує, є пропозиції для різних людей.

Конкурентною перевагою Differ є тренерський склад. Вони не на фрілансі, як у більшості залів і проходять ретельний відбір. "Я відповідаю за кожного тренера і він, відповідно, несе спільну відповідальність зі мною. Вони працюють під брендом", – коментує підприємиця

У найближчих планах Differ – відкриття власної тренерської школи. Цей крок передуватиме масштабуванню бізнесу. "Перед тим як відкривати інші заклади, треба втримати якість і навчити персонал. Інакше ми перетворимось на звичайний львівський зал", – розмірковує Лілія.

30-хвилинний проєкт "Бізнес Андрієм Яніцьким" розповідає про те, як українці стають підприємцями та роблять перші кроки у бізнесі, про помилки та секрети успіху, пошук клієнтів та масштабування. Щотижня ведучий спілкується з конкретним успішним підприємцем, який розповідає власну унікальну бізнес-історію.