"Скільки йому років? Ви хочете, щоб він зараз був як Мессі?", - Ребров захистив Мудрика після матчу з македонцями
Головний тренер збірної України Сергій Ребров похвалив вінгера Михайла Мудрика за матч проти Північної Македонії
Про це повідомляє "Трибуна".
На післяматчевій пресконференції журналіст відзначив, що Мудрик не реалізував багато моментів. Натомість Сергій Ребров захистив українського футболіста.
"Ви так бачите – я не бачу. Скільки років Мудрику? Ви хочете, щоб він зараз був як Мессі? Я вважаю, що крок за кроком він намагається грати краще, а коли ти граєш в "Челсі", це дуже важливо. Ви запитуєте в мене, які перспективи в збірній України у гравця, який вже грає в "Челсі". Я вважаю, у Михайла все попереду, він дуже багато працює. Я не вважаю, що сьогодні була невдала його гра. Він дуже допомагав команді. Те, що він не забив – ну, іноді таке буває, але він намагається, створює моменти", – сказав тренер збірної України.
Перемога України на Північною Македонією
У суботу, 14 жовтня, збірна України перемогла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу. Україна вийшла вперед на 30-й хвилині, коли Георгій Судаков пробив з дальньої дистанції, а м'яч рикошетом від суперника влетів у сітку.
Вдруге команда Сергія Реброва забила наприкінці матчу в компенсований арбітром час. Олександр Караваєв помітив, що македонський голкіпер Столе Дмітрієвскі далеко вийшов з воріт та ефектно та точно пробив з лівого флангу.
Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та вийшла на друге місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими.
Наступний матч команда Реброва зіграє 17 жовтня у гостях проти Мальти.
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