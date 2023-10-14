"Скільки йому років? Ви хочете, щоб він зараз був як Мессі?", - Ребров захистив Мудрика після матчу з македонцями

Про це повідомляє "Трибуна".

На післяматчевій пресконференції журналіст відзначив, що Мудрик не реалізував багато моментів. Натомість Сергій Ребров захистив українського футболіста.

"Ви так бачите – я не бачу. Скільки років Мудрику? Ви хочете, щоб він зараз був як Мессі? Я вважаю, що крок за кроком він намагається грати краще, а коли ти граєш в "Челсі", це дуже важливо. Ви запитуєте в мене, які перспективи в збірній України у гравця, який вже грає в "Челсі". Я вважаю, у Михайла все попереду, він дуже багато працює. Я не вважаю, що сьогодні була невдала його гра. Він дуже допомагав команді. Те, що він не забив – ну, іноді таке буває, але він намагається, створює моменти", – сказав тренер збірної України.

Перемога України на Північною Македонією

У суботу, 14 жовтня, збірна України перемогла Північну Македонію у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу. Україна вийшла вперед на 30-й хвилині, коли Георгій Судаков пробив з дальньої дистанції, а м'яч рикошетом від суперника влетів у сітку.

Вдруге команда Сергія Реброва забила наприкінці матчу в компенсований арбітром час. Олександр Караваєв помітив, що македонський голкіпер Столе Дмітрієвскі далеко вийшов з воріт та ефектно та точно пробив з лівого флангу.

Україна перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0, набрала 10 очок та вийшла на друге місце у групі C. Македонці з 7 пунктами йдуть четвертими.

Наступний матч команда Реброва зіграє 17 жовтня у гостях проти Мальти.