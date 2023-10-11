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Головна Війна в Ізраїлі Складнощі правопису:  ЦПД викрив черговий фейк РФ про "українську" зброю ХАМАСу

Складнощі правопису:  ЦПД викрив черговий фейк РФ про "українську" зброю ХАМАСу

11 жовтня, 2023 середа
18:27
Війна в Ізраїлі ХАМАС напав на Ізраїль

Ворожі ресурси продовжують просувати фейк, що терористи ХАМАСу воюють українською зброєю

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Тепер пропагандистські телеграм-канали поширюють відеоролик, на якому бойовики ХАМАСу показують, як прорвали загородження на кордоні з Ізраїлем за допомогою американської зброї, яка прибула з України.

У ЦПД пояснюють, що насправді це фейк. На кадрах видно назву на ящиках – Bangalor і на трубках з вибухівкою жовтою фарбою англійською написано Torped Bangalor. Проте заряд вибухової речовини в трубі для подолання перешкод завжди називався Torpedo Bangalore. 

Також немає жодних доказів на інших зразках озброєння, де б torpedo писалося torped. На трубах з вибухівкою також присутня дата виготовлення, тоді як на справжніх Torpedo Bangalore пишеться лише номер партії, в якій може бути зашифрована і дата виготовлення.

  • 9 жовтня стало відомо, що росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну.
Світ
Україна
Ізраїль
Палестина
фейк
США
пропаганда
російські фейки
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