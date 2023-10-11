Складнощі правопису:  ЦПД викрив черговий фейк РФ про "українську" зброю ХАМАСу

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Тепер пропагандистські телеграм-канали поширюють відеоролик, на якому бойовики ХАМАСу показують, як прорвали загородження на кордоні з Ізраїлем за допомогою американської зброї, яка прибула з України.

У ЦПД пояснюють, що насправді це фейк. На кадрах видно назву на ящиках – Bangalor і на трубках з вибухівкою жовтою фарбою англійською написано Torped Bangalor. Проте заряд вибухової речовини в трубі для подолання перешкод завжди називався Torpedo Bangalore.

Також немає жодних доказів на інших зразках озброєння, де б torpedo писалося torped. На трубах з вибухівкою також присутня дата виготовлення, тоді як на справжніх Torpedo Bangalore пишеться лише номер партії, в якій може бути зашифрована і дата виготовлення.