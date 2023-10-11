Складнощі правопису: ЦПД викрив черговий фейк РФ про "українську" зброю ХАМАСу
Ворожі ресурси продовжують просувати фейк, що терористи ХАМАСу воюють українською зброєю
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Тепер пропагандистські телеграм-канали поширюють відеоролик, на якому бойовики ХАМАСу показують, як прорвали загородження на кордоні з Ізраїлем за допомогою американської зброї, яка прибула з України.
У ЦПД пояснюють, що насправді це фейк. На кадрах видно назву на ящиках – Bangalor і на трубках з вибухівкою жовтою фарбою англійською написано Torped Bangalor. Проте заряд вибухової речовини в трубі для подолання перешкод завжди називався Torpedo Bangalore.
Також немає жодних доказів на інших зразках озброєння, де б torpedo писалося torped. На трубах з вибухівкою також присутня дата виготовлення, тоді як на справжніх Torpedo Bangalore пишеться лише номер партії, в якій може бути зашифрована і дата виготовлення.
- 9 жовтня стало відомо, що росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну.
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