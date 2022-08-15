Складова системи "Е-ветеран": запрацював реєстр надавачів послуг із психологічної реабілітації
У Міністерстві у справах ветеранів України запрацював реєстр надавачів послуг із психологічної реабілітації для ветеранів та їх сімей
Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.
Як йдеться у повідомленні, у Мінветеранів запрацював реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їхніх сімей, який є складовою системи інформаційних сервісів "Е-ветеран".
"Реєстр стане одним з інструментів розв'язання глобального питання – створення дієвої системи психологічної реабілітації захисників і захисниць та членів їхніх родин, що є одним із пріоритетних напрямів Мінветеранів", - пише пресслужба.
Як зазначають у Мінветеранів, відтепер юридичні особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, фізичні особи-підприємці, які провадять діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, та які хочуть співпрацювати з Мінветеранів у частині надання послуг із психологічної реабілітації, зможуть подавати документи та заяви в електронній формі безпосередньо до Реєстру. Це значно спрощує цю процедуру.
Також передбачається, що реєстр підвищить якість надання послуг і відповідальність фахівців за дотриманням відповідних вимог, зокрема щодо їх кваліфікації.
З переліком суб'єктів надання послуг із психологічної реабілітації можна ознайомитися на сайті.
- Раніше повідомлялося, що в Україні планують запустити мобільний застосунок "Е-ветеран", який надаватиме інформацію про отримання психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування та територіальні підрозділи Мінветеранів.
- Міністерство у справах ветеранів ініціює запровадження Інституту ветеранського омбудсмена.
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