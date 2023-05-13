Про це інформує мер Хмельницького Олександр Симчишин.

"Друзі, комунальні служби сьогодні, демонтовували, склили, ремонтували покрівлі, записували постраждалих, цифрували інформацію, допомагали, радили, слухали", - ідеться в повідомленні.

Так за 13 травня комунальні служби обласного центру:

видали понад 2250 квадратних метрів плівки;

порізали понад 300 квадратних метрів скла;

відремонтували вісім покрівель багатоквартирних будинків;

прийняли заяви від понад 800 громадян.

14 травня у місті планують видавати скло за такими адресами:

Шухевича 90 (Плоскирів);

Волочиська (Залізнична лікарня).

Також видаватимуть матеріали в Малашівцях, Мацьківцях, Шаровечці, Олешині, Череповій та Іванківцях. Точний час і локацію нададуть старости округів.

Водночас комунальники будуть проводити ремонтні роботи. До всіх, хто залишив заявку про пошкодження, згодом зателефонують, після чого виїде комісія з обстеження, щоб видати акт про пошкодження.