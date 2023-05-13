Скло, плівка та ремонт покрівель: у Хмельницькому комунальні служби прийняли заяви про пошкодження будинків від понад 800 громадян
Комунальні служби Хмельницького за добу прийняли заяви про пошкодження будинків від понад 800 мешканців міста, видали понад 2 тис. кв. м плівки та відремонтували вісім покрівель багатоквартирних будинків
Про це інформує мер Хмельницького Олександр Симчишин.
"Друзі, комунальні служби сьогодні, демонтовували, склили, ремонтували покрівлі, записували постраждалих, цифрували інформацію, допомагали, радили, слухали", - ідеться в повідомленні.
Так за 13 травня комунальні служби обласного центру:
- видали понад 2250 квадратних метрів плівки;
- порізали понад 300 квадратних метрів скла;
- відремонтували вісім покрівель багатоквартирних будинків;
- прийняли заяви від понад 800 громадян.
14 травня у місті планують видавати скло за такими адресами:
- Шухевича 90 (Плоскирів);
- Волочиська (Залізнична лікарня).
Також видаватимуть матеріали в Малашівцях, Мацьківцях, Шаровечці, Олешині, Череповій та Іванківцях. Точний час і локацію нададуть старости округів.
Водночас комунальники будуть проводити ремонтні роботи. До всіх, хто залишив заявку про пошкодження, згодом зателефонують, після чого виїде комісія з обстеження, щоб видати акт про пошкодження.
- Російська армія вранці 13 травня вдарила по Хмельниччині чотирма безпілотниками: влучили в об'єкт критичної інфраструктури, вибуховими хвилями пошкоджено будинки та адмінбудівлі в обласному центрі, є поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе