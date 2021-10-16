Скотланд-Ярд вважає вбивство члена парламенту в Британії терактом

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У поліції заявили, що смертельний напад на члена парламенту від Консервативної партії Девіда Еймса вважають терактом.

"Попереднє розслідування виявило потенційну мотивацію, пов’язану з ісламістським екстремізмом", – йдеться у заяві Скотланд-Ярду від 16 жовтня. Слідство вважає, що нападник діяв сам.

Напад на 69-річного Еймса стався під час зустрічі з виборцями у баптистській церкві в містечку Лі-он-Сі у графстві Ессекс. Нападник кілька разів ударив члена парламенту ножем. Від отриманих ран чоловік помер.

Поліція затримала за підозрою у вбивстві 25-річного чоловіка. У нього знайшли ніж. Ім’я затриманого правоохоронці не називають.

Девід Еймс був членом парламенту з 1983 року. У 2015 році за свою службу Еймс був посвячений у лицарі королевою Єлизаветою ІІ.