У Великій Британії вбили депутата парламенту

Про це передає Бабель з посиланням на ВВС.



Нападника арештували, мотиви злочини поки що невідомі.

Поліція шукає інформацію від свідків, Наприклад, записи з відеореєстраторів або камер відеоспостереження.

Емесс став шостим депутатом парламенту в Британії, убитим після Другої світової війни, і дев'ятим в історії.



Вперше обрали до парламенту Британії в 1983 році, а потім він знову пройшов до парламенту на виборах в 1997 році. Він був євроскептиком, підтримав Brexit.



