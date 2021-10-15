У Великій Британії вбили депутата парламенту
У графстві Ессекс (Англія) чоловік ножем смертельно поранив депутата Консервативної партії Девіда Емесса
Про це передає Бабель з посиланням на ВВС.
Нападника арештували, мотиви злочини поки що невідомі.
Поліція шукає інформацію від свідків, Наприклад, записи з відеореєстраторів або камер відеоспостереження.
Емесс став шостим депутатом парламенту в Британії, убитим після Другої світової війни, і дев'ятим в історії.
Вперше обрали до парламенту Британії в 1983 році, а потім він знову пройшов до парламенту на виборах в 1997 році. Він був євроскептиком, підтримав Brexit.
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