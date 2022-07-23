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СКУ залучив до співпраці найвидатніших генералів світу для зміцнення та забезпечення сил Тероборони

23 липня, 2022 субота
13:31
Світ Тероборона ЗСУ

Четверо найвидатніших у світі воєначальників сформували Стратегічну консультативну раду (SAC) і надаватимуть СКУ підтримку та консультації для зміцнення сил Тероборони

Про це йдеться на сайті Світового Конгресу Українців (СКУ). 

Відомо, що військові експерти об’єдналися на базі фандрейзингової платформи Світового Конгресу Українців Unite With Ukraine.

Експерти входять до Стратегічної консультативної Ради. Відомо, що до неї увійшло четверо генералів, які згодилися передати військовий досвід українській Теробороні. Серед них: Рік Хіллієр, ексголова штабу оборони Канади, очільник Стратегічної консультативної ради та Уеслі Кларк - колишній Верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі.

Також до команди долучились Девід Петреус, екскомандувач Центрального командування США та сил США і НАТО в Іраку й Афганістані, колишній директор ЦРУ та Дік Лодервійк Берлійн, екскерівник Генерального штабу Нідерландів.

Крім того, стратегічна консультативна рада поставила за мету забезпечити 100 000 бійців із сил Тероборони України першочерговими засобами захисту: каски, бронежилети, балістичні окуляри та медичні аптечки.

"Якщо на передовій у військового немає турнікета, він стікає кров’ю і помирає. Я з перших вуст дізнався, з якими проблемами стикаються українці, намагаючись захистити себе і продовжувати боротьбу. Багато хто придбав спорядження за власний кошт або просто зібрав все, що мав під рукою чи отримав від небайдужих, та цього недостатньо", - заявив голова Ради генерал Рік Хіллієр.

  • 3 липня у BBC розповіли, що українські військові тренуються в Британії стріляти з аналогів HIMARS.Тренування відбуваються в Солсбері під керівництвом офіцерів збройних сил Великої Британії. Українські військові там освоюють реактивні системи залпового вогню M270 MLRS (аналог американських HIMARS) та ствольну артилерію. 

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