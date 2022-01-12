Скупчення російських військ біля України загрожує безпеці Європи, - канцлер Німеччини Шольц

Про це він заявив під час години запитань і відповідей у Бундестазі.



За словами Олафа Шольца, скупчення російських військ біля українських кордонів викликає величезне занепокоєння.



Він вважає, що це загрожує безпеці Європи.



Олаф Шольц додав, що Німеччина спільно з НАТО, ЄС і США дбає про те, щоб для відновлення безпеки в ЄС були використані всі формати діалогів.

Нагадаємо, раніше, після переговорів з РФ щодо України, Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що існує реальний ризик нового конфлікту в Європі.

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