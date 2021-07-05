SkyUp запустила рейси Львів - Баку

Про це повідомила прес-служба, передає "Інтерфакс-Україна".

Рейси виконуватимуться один раз на тиждень - щонеділі, а у зворотному напрямку літатимуть щопонеділка.

До запуску зазначеного рейсу пряме сполучення між Львовом та Баку було відсутнє.

В авіакомпанії додали, що станом на 5 липня 2021 року в'їзд до країни дозволено за умови наявності дозволу на проживання, а також за рішенням оперативного штабу при Кабінеті Міністрів Азербайджанської Республіки.