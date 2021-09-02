Славетний боксер розповів, як в дитинстві став жертвою зґвалтування

Про це повідомляє Los Angeles Times.



Коли де ла Хойї було 13 років його зґвалтувала жінка.



"Я був зґвалтований в 13 років. Це зробила жінка. Вона була набагато старша. Їй було більше 35 років. Це сталося на турнірі з боксу на Гавайських островах. Тобто я не просто втратив невинність в 13 років. Мене її позбавили, я був зґвалтований. Ця штука досі болить. Ця штука сидить глибоко всередині. І ви не знаєте, що станеться, коли вона вирветься назовні. Ви просто сподіваєтеся забути про все", - розповів Оскар де ла Хойя.



Олімпійський чемпіон 1992 року проведе бій з колишнім чемпіоном UFC бразильцем Вітором Белфортом. Бій ексчемпіона світу з боксу в шести вагових категоріях та колишнього володаря титулу UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) відбудеться 11 вересня у Лос-Анджелесі (США).

Поєдинок пройде за боксерськими правилами у категорії до 81,6 кг та триватиме 8 раундів по 2 хв.

Для 48-річного Оскара де ла Хойї цей бій стане першим з 2008 року, коли він завершив кар'єру після поразки від філіппінця Менні Пак'яо.

44-річний Белфорт проведе другий боксерський поєдинок у кар'єрі. У 2006 році він нокаутував іншого бразильця - Хосе Марію Невеса.

22 липня стало відомо, що американець Оскар де ла Хойя проведе боксерський поєдинок з колишнім чемпіоном UFC бразильцем Вітором Белфортом.

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