Слідком РФ висунув обвинувачення Махніцькому й Парубієві через оголошення АТО у 2014 році
У Росії заочно висунули звинувачення екссекретарю РНБО Андрієві Парубію та колишньому генеральному прокурору України Олегові Махніцькому через оголошення АТО
Про це повідомила пресслужба Слідкому РФ.
Вказується, що перелічені особи "були членами Ради національної безпеки та оборони України та не пізніше 14 квітня 2014 р. проголосували за проведення так званої антитерористичної операції на південному сході країни".
Слідком РФ стверджує, що через це українські військові нібито здійснили численні обстріли підконтрольної РФ території в Донецькій і Луганській областях (того, що окупанти називають "ДНР" і "ЛНР"), що призвело до загибелі й поранення понад 1200 осіб і пошкодження понад 140 об'єктів інфраструктури.
У Слідкомі підкреслили, що вживають заходів щодо розшуку та арешту обвинувачених.
- Днями Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишнього радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича.
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