МВС РФ оголосило Арестовича у розшук за кримінальною статтею
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишнього радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на допис у базі МВС РФ.
"Колишнього радника офісу президента України Олексія Арестовича… оголошено в розшук за кримінальною статтею", - пишуть російські пропагандисти.
РІА Новости нагадує, що у травні Арестовича було включено Росфінмоніторингом до переліку терористів та екстремістів.
Фото: скрін
Ще раніше у 2022 році кримінальну справу за заклики до екстремізму щодо політика порушили у Білорусі.
- У січні Офіс президента задовольнив прохання про звільнення позаштатного радника Олексія Арестовича та відправив його у відставку. Після цього виявилось, що він виїхав за кордон, у Італію.
- У серпні на Арестовича подали заяву до СБУ через його висловлювання, що нібито українці дозволили собі "розлюднити окупантів" і тим самим дали їм "чудову мотивацію воювати".
- 28 вересня Нардепка Інна Совсун написала заяву до поліції на ексрадника президента Олексія Арестовича за його сексистські заклики під час особистого закритого семінару.
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