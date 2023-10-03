МВС РФ оголосило Арестовича у розшук за кримінальною статтею

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на допис у базі МВС РФ.

"Колишнього радника офісу президента України Олексія Арестовича… оголошено в розшук за кримінальною статтею", - пишуть російські пропагандисти.

РІА Новости нагадує, що у травні Арестовича було включено Росфінмоніторингом до переліку терористів та екстремістів.

Фото: скрін

Ще раніше у 2022 році кримінальну справу за заклики до екстремізму щодо політика порушили у Білорусі.